Посольство США в Германии требует ввести мораторий на Северный поток-2
5 декабря 2020, 22:16[ «Аргументы Недели» ]
Исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл призвала ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Этот проект направлен на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу".
По словам политика газете Handelsblatt, России надо дать "четкий сигнал", что Евросоюз больше не станет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".
Сегодня вступило в силу разрешение правительства ФРГ на строительство газопровода сроком до конца года. Также подана заявка на следующий год сроком до конца апреля.
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