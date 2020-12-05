Посольство США в Германии требует ввести мораторий на Северный поток-2

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5 декабря 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

Исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл призвала ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Этот проект направлен на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу".

По словам политика газете Handelsblatt, России надо дать "четкий сигнал", что Евросоюз больше не станет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".

Сегодня вступило в силу разрешение правительства ФРГ на строительство газопровода сроком до конца года. Также подана заявка на следующий год сроком до конца апреля.