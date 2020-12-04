Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал террором санкции США против «Северного потока - 2»

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4 декабря 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Соединенные Штаты «на уровне маниакального упорства» пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов – «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Введение против них санкционного механизма в проект оборонного бюджета с одновременными дополнениями в Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы - негативный сигнал, прежде всего, для европейских партнеров. Поскольку, недобросовестная конкурентная борьба Вашингтона с Москвой экстерриториальным рикошетом бьет именно по европейским компаниям», - заметил депутат.

По его словам, США во имя продвижения своих собственных экономических интересов «готовы размахивать санкционной дубиной на полмира».

«По сути, это настоящий государственный шантаж и террор, которые лишь прикрываются мнимыми намерениями по обеспечению безопасности европейских союзников США. Чем меньше в Брюсселе будут плясать под дудку Вашингтона, тем безопаснее будет на нашем общем Европейском континенте», - заключает Слуцкий.