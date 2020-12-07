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Военный аналитик Леонков: российские «Солнцепеки» перечеркивают заявления США о восстановлении их огневой мощи в Европе

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Военный аналитик Леонков: российские «Солнцепеки» перечеркивают заявления США о восстановлении их огневой мощи в Европе
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская ТОС-1А «Солнцепек» перечеркивает заявления Соединенных Штатов о восстановлении их огневой мощи в Европе. Соответствующую точку зрения озвучил Алексей Ленков, отечественный военный аналитик.

Минувшей осенью американцы провели в Румынии учения, в которых были задействованы системы залпового огня HIMARS. Леонков рассказал, что данный комплекс способен стрелять шестью ракетами калибра 270 мм на дальность около 64 км.

Как отметил специалист, США заявляют о восстановлении их огневой мощи в Европе, однако эти высказывания перечеркиваются российскими «Солнцепеками». Одна такая система может полностью выжечь квадратный километр территории с помощью термобарических зарядов, поведал Алексей Леонков.

Ранее в понедельник сообщалось, что авторы американского издания The National Interest высказали мнение, согласно которому блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в акватории Черного моря.

ДЦ

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