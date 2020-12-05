Более 1,3 тысячи беженцев сегодня вернулись в Степанакерт
5 декабря 2020, 22:55[ «Аргументы Недели» ]
Более 1,3 тысячи беженцев в субботу, 5 декабря, вернулись в свои дома в Степанакерте. Об этом информирует Министерство обороны РФ. Автобусы с возвращавшимися были сопровождены российскими миротворцами.
В общей сложности в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 33 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Российской Федерации развернуло полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. Согласно последней информации, модули были установлены на территории аэропорта в городе Степанакерт.
Более 200 звонков поступило за первые сутки работы горячей линии по поиску пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в опубликованном сегодня бюллетене Минобороны России.
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