За первый день работы горячей линии по поиску пропавших без вести в Карабахе поступили сотни звонков
5 декабря 2020, 17:56[ «Аргументы Недели» ]
Более 200 звонков поступило за первые сутки работы горячей линии по поиску пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в опубликованном сегодня бюллетене Минобороны России.
Российские миротворцы и сотрудники Международного комитета Красного Креста ведут поиск и передачу тел погибших.
Также,миротворцами проведена гуманитарная акция для учащихся школы Аскерана. Военные подарили детям из семей, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации, рюкзаки с набором школьных принадлежностей от всероссийского юношеского движения "Юнармия".
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