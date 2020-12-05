За первый день работы горячей линии по поиску пропавших без вести в Карабахе поступили сотни звонков

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5 декабря 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Более 200 звонков поступило за первые сутки работы горячей линии по поиску пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в опубликованном сегодня бюллетене Минобороны России.

Российские миротворцы и сотрудники Международного комитета Красного Креста ведут поиск и передачу тел погибших.

Также,миротворцами проведена гуманитарная акция для учащихся школы Аскерана. Военные подарили детям из семей, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации, рюкзаки с набором школьных принадлежностей от всероссийского юношеского движения "Юнармия".

Минская группа ОБСЕ потребовала вывести всех иностранных наемников из Нагорного Карабаха.