ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Минская группа ОБСЕ потребовала вывести всех иностранных наемников из Нагорного Карабаха

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Минская группа ОБСЕ потребовала вывести всех иностранных наемников из Нагорного Карабаха
Карабах, фото: istockphoto.com

Все иностранные наемники должны быть выведены с территории Карабаха, Азербайджан и Армения должны содействовать этому, говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении глав делегаций России, Франции и США.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также призывают Ереван и Баку заключить долгосрочное и надежное мирное соглашение, обеспечить условия для визита представителей стран-сопредседателей, чтобы начать "предметные переговоры для решения всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком".

Минобороны Азербайджана впервые озвучило данные о потерях Баку в войне в Нагорном Карабахе.

НС

В мире

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир: Россия «захватила и оккупировала» Курилы

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир: Россия «захватила и оккупировала» Курилы

Россия «захватила и оккупировала» Курильские острова. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Кан Чан Ир, новый южнокорейский посол в Японии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью