Минская группа ОБСЕ потребовала вывести всех иностранных наемников из Нагорного Карабаха

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3 декабря 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Карабах, фото: istockphoto.com

Все иностранные наемники должны быть выведены с территории Карабаха, Азербайджан и Армения должны содействовать этому, говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении глав делегаций России, Франции и США.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также призывают Ереван и Баку заключить долгосрочное и надежное мирное соглашение, обеспечить условия для визита представителей стран-сопредседателей, чтобы начать "предметные переговоры для решения всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком".

Минобороны Азербайджана впервые озвучило данные о потерях Баку в войне в Нагорном Карабахе.