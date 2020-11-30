Минобороны РФ развернуло в Степанакерте военный госпиталь

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30 ноября 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больница в Степанакерте, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Министерство обороны Российской Федерации развернуло полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. Согласно последней информации, модули были установлены на территории аэропорта в городе Степанакерт.

Начальник медицинского отряда Ярослав Иванов уточнил, что в первую очередь установка пневмокаркасных модулей направлена на медицинское обеспечение миротворческого контингента в Карабахе, а также на оказание помощи мирному населению. "На своих фондах готовы разместить до 40 человек", – подчеркнул Иванов.

Отмечается, что госпиталь оборудован отделениями реанимации, операционной, лабораторной диагностики, функциональной диагностики, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. Кроме того, врачи располагают аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.