Минобороны РФ развернуло в Степанакерте военный госпиталь
30 ноября 2020, 07:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министерство обороны Российской Федерации развернуло полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. Согласно последней информации, модули были установлены на территории аэропорта в городе Степанакерт.
Начальник медицинского отряда Ярослав Иванов уточнил, что в первую очередь установка пневмокаркасных модулей направлена на медицинское обеспечение миротворческого контингента в Карабахе, а также на оказание помощи мирному населению. "На своих фондах готовы разместить до 40 человек", – подчеркнул Иванов.
Отмечается, что госпиталь оборудован отделениями реанимации, операционной, лабораторной диагностики, функциональной диагностики, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. Кроме того, врачи располагают аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.
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