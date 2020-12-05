Пушилин: Украине не стоит вдохновляться примером операции в Карабахе, новая война в Донбассе может стать последней авантюрой Киева

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5 декабря 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украине не нужно вдохновляться примером азербайджанской наступательной операции на территории Нагорного Карабаха, новая война в Донбассе может стать последней авантюрой Киева. Соответствующую точку зрения озвучил Денис Пушилин, руководитель непризнанной ДНР.

Политик констатировал, что украинская армия в настоящий момент занимается сосредоточением запрещенной тяжелой техники в районе линии соприкосновения. По словам Пушилина, киевская сторона способна пойти на военное обострение.

При этом лидер ДНР заявил, что властям Украины не стоит вдохновляться примером успешной операции Баку в Нагорном Карабахе. Новая война в Донбассе будет бездумной авантюрой, они «обычно бывают последними», предупредил Киев Денис Пушилин.

Ранее в субботу сообщалось, что Народная милиция ДНР опубликовала видео с деталями атаки украинских морпехов, которая привела к гибели двух бойцов.