Пушилин: Украине не стоит вдохновляться примером операции в Карабахе, новая война в Донбассе может стать последней авантюрой Киева
5 декабря 2020, 12:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Украине не нужно вдохновляться примером азербайджанской наступательной операции на территории Нагорного Карабаха, новая война в Донбассе может стать последней авантюрой Киева. Соответствующую точку зрения озвучил Денис Пушилин, руководитель непризнанной ДНР.
Политик констатировал, что украинская армия в настоящий момент занимается сосредоточением запрещенной тяжелой техники в районе линии соприкосновения. По словам Пушилина, киевская сторона способна пойти на военное обострение.
При этом лидер ДНР заявил, что властям Украины не стоит вдохновляться примером успешной операции Баку в Нагорном Карабахе. Новая война в Донбассе будет бездумной авантюрой, они «обычно бывают последними», предупредил Киев Денис Пушилин.
Ранее в субботу сообщалось, что Народная милиция ДНР опубликовала видео с деталями атаки украинских морпехов, которая привела к гибели двух бойцов.
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