Народная милиция выложила видео с деталями атаки морпехов ВСУ, приведшей к гибели двух бойцов ДНР
5 декабря 2020, 10:52[ «Аргументы Недели» ]
Народная милиция ДНР опубликовала видео, в котором содержатся подробности минометного удара морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, приведшего к гибели двух военных самопровозглашенной республики. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в пятницу в районе села Ленинское. На видео говорится, что противник приступил к обстрелу позиций ДНР с вечера предыдущего дня. Сначала использовалось стрелковое оружие, затем – 120-мм минометы.
Киевские силовики выпустили в общей сложности двенадцать мин, что привело к гибели двух бойцов Народной милиции. Военные ДНР подавили огневую активность врага и сбили украинский беспилотник, использовавшийся при атаке.
Как сообщалось ранее в субботу, журналист из Киева Дмитрий Гордон высказал мнение, согласно которому Донбасс Украине может вернуть только Россия под влиянием внешних мер.
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