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Киевский журналист Гордон: Донбасс Украине может вернуть только Россия под влиянием внешних мер

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский журналист Гордон: Донбасс Украине может вернуть только Россия под влиянием внешних мер
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украина даже в содружестве с западными странами не способна «взять и вернуть» Донбасс. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на его YouTube-канале, высказал Дмитрий Гордон, киевский журналист.

По мнению Гордона, Донбасс Украине может вернуть только Россия под влиянием внешних мер.

Также журналист отметил, что у него есть сомнения по поводу того, стоит ли вообще реинтегрировать территории, которые в настоящий момент контролируют власти непризнанных ДНР и ЛНР. С каждым днем в сознании местных жителей укрепляется мысль о том, что они «относятся к России, а не к Украине», заявил Дмитрий Гордон.

Согласно официальной позиции Киева, Москва оказывает прямую военную помощь подразделениям республик Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.

Ранее в субботу портал Avia.pro написал, что турецкий дрон армии Украины Bayraktar TB2 мог осуществлять корректировку огня в ходе минометного удара по позициям Народной милиции ДНР, который привел к гибели двух бойцов.

ДЦ

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