Болгары прокомментировали стрельбу на границе России и Украины в Белгородской области: «Допрыгались»

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5 декабря 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Жители Болгарии, узнав об инциденте с перестрелкой на российско-украинской границе в Белгородской области, прокомментировали происшествие. В комментариях к новости о перестрелке в издании Сега болгары пишут:

«Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались», - высказал мнение Skyspirit.

«Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать», - Kerr Avon.

В пятницу, 4 декабря, в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей попытались прорваться на территорию России со стороны Украины. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения и скончался. Двое других скрылись на территории Украины. В Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали стрельбу на границе с Россией.

Генерал ФСБ Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных людей с Украины.