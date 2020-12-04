Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины, произошла перестрелка
4 декабря 2020, 12:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с территории Украины. В результате случившегося произошла перестрелка, в ходе которой один из нарушителей был убит, а двоим удалось сбежать.
Согласно последней информации Федеральной службы безопасности, в пятницу, 4 декабря, на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пограничный наряд пресек попытку нарушения границы из Украины в РФ тремя неизвестными, у которых при себе было оружие.
Нарушители при задержании оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем один из них был убит, а двое других скрылись на территории Украины.
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