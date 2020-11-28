В Госдуме, комментируя приближение самолёта-разведчика ВВС США к границе РФ, призвали Россию жёстче реагировать на провокации

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28 ноября 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Олег Шерин, фото из соцсети

России необходимо более решительно отвечать на провокации иностранных армий. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя приближение самолёта-разведчика ВВС США к Черному морю, к российской границе, предложил не объясняться, а действовать физически.

В субботу Су-27 ВКС РФ поднимался в воздух после того, как американский самолёт-разведчик ВВС США достиг района нейтральных вод Черного моря.

Как полагает депутат, причины провокаций со стороны США кроются в спокойном отношении России к выпадам Турции и Азербайджана. По мнению Шерина, можно писать гневные письма, но после этого в отношении России будет ещё больше дерзких действий.

"Если не помогают просто слова, то надо что-то делать уже физически", - сказал депутат, напомнив про инцидент с убившей российского пилота Турцией и сбитым недавно вертолётом Ми-24. "Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идёт предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника", - сказал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".