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В Госдуме, комментируя приближение самолёта-разведчика ВВС США к границе РФ, призвали Россию жёстче реагировать на провокации

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

В Госдуме, комментируя приближение самолёта-разведчика ВВС США к границе РФ, призвали Россию жёстче реагировать на провокации
Олег Шерин, фото из соцсети

России необходимо более решительно отвечать на провокации иностранных армий. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя приближение самолёта-разведчика ВВС США к Черному морю, к российской границе, предложил не объясняться, а действовать физически.

В субботу Су-27 ВКС РФ поднимался в воздух после того, как американский самолёт-разведчик ВВС США достиг района нейтральных вод Черного моря.

Как полагает депутат, причины провокаций со стороны США кроются в спокойном отношении России к выпадам Турции и Азербайджана. По мнению Шерина, можно писать гневные письма, но после этого в отношении России будет ещё больше дерзких действий. 

"Если не помогают просто слова, то надо что-то делать уже физически", - сказал депутат, напомнив про инцидент с убившей российского пилота Турцией и сбитым недавно вертолётом Ми-24. "Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идёт предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника", - сказал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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