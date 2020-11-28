Истребитель Су-27 ВКС России перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем у российской границы
28 ноября 2020, 18:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил Российской Федерации в субботу, 28 ноября, перехватил американский самолет RC-135 над Чёрным морем. О том, что российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС США над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
По данным центра, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающуюся к российский государственной границе воздушную цель и для ее опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Экипаж Су-27 идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря.
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