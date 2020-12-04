ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Генерал ФСБ о перестрелке на российско-украинской границе: «имели полное право»

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "МК"

Генерал ФСБ о перестрелке на российско-украинской границе: «имели полное право»
стрельба, фото: pixabay.com

Генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных людей с Украины.

По его словам, поскольку была перестрелка, факт сам по себе неприятный. При этом, если нарушители стреляли, они, конечно, подлежат уничтожению. Михайлов отметил, что на его памяти не было, чтобы люди с оружием нарушали границу со стороны Украины, с какой целью - непонятно. Хотя попытки перейти границу вне контрольно-пропускных пунктов периодически происходят.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины, произошла перестрелка. При этом пограничники Украины утверждают, что перестрелки на границе с Россией не было.

НС

Общество

Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями

Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью