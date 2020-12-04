Генерал ФСБ о перестрелке на российско-украинской границе: «имели полное право»
4 декабря 2020, 20:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: "МК"
Генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных людей с Украины.
По его словам, поскольку была перестрелка, факт сам по себе неприятный. При этом, если нарушители стреляли, они, конечно, подлежат уничтожению. Михайлов отметил, что на его памяти не было, чтобы люди с оружием нарушали границу со стороны Украины, с какой целью - непонятно. Хотя попытки перейти границу вне контрольно-пропускных пунктов периодически происходят.
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