Генерал ФСБ о перестрелке на российско-украинской границе: «имели полное право»

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4 декабря 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "МК"

стрельба, фото: pixabay.com

Генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных людей с Украины.

По его словам, поскольку была перестрелка, факт сам по себе неприятный. При этом, если нарушители стреляли, они, конечно, подлежат уничтожению. Михайлов отметил, что на его памяти не было, чтобы люди с оружием нарушали границу со стороны Украины, с какой целью - непонятно. Хотя попытки перейти границу вне контрольно-пропускных пунктов периодически происходят.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины, произошла перестрелка. При этом пограничники Украины утверждают, что перестрелки на границе с Россией не было.