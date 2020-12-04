Пограничники Украины утверждают, что перестрелки на границе с Россией не было
4 декабря 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]
Пограничники Украины утверждают, что они не зафиксировали никаких перестрелок на границе с Россией с участием украинцев, однако они проверяют участок, где такое нарушение могло произойти.
Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины. Планируется провести погранично-представительскую встречу "для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона".
Ранее сообщалось, что трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с территории Украины. В результате случившегося произошла перестрелка, в ходе которой один из нарушителей был убит, а двоим удалось сбежать.
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