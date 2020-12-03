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Полномочия президента Санду урезаны парламентом Молдавии

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Полномочия президента Санду урезаны парламентом Молдавии
Майя Санду, фото: Katerina Sulova/CTK

Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении законопроект о переходе службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение депутатов. Об этом сказал вице-спикер парламента Влад Батрынча.

За утверждение инициативы, по его словам, проголосовал 51 депутат. Таким образом законопроект одобрило большинство депутатов. Такое решение возмутило представителей оппозиции. В зале парламента произошла драка. Депутаты от оппозиции стали срывать микрофон вице-спикера, оттолкнули Батрынчу и забрали его кресло. Депутаты-социалисты встали на его защиту, началась потасовка и поливание друг друга водой.

Трансляция заседания велась пресс-службой молдавского парламента.

Вчера Санду пригрозила уличными протестами, если ее ограничат в полномочиях. Сегодня премьер-министр Молдавии Ион Кику обратился к согражданам, которые по призыву новоизбранного президента Майи Санду вышли на протест к зданию парламента.

НС

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