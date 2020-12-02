Санду грозит уличными протестами, если ее ограничат в полномочиях

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2 декабря 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего – Игоря Додона, в попытке урезать полномочия президента перед ее вступлением в должность.

Санду пригрозила вывести людей на улицы, если парламент одобрит вывод из подчинения главе республике Службы информации и безопасности. Она заявила о готовности опротестовать «эти злоупотребления в Конституционном суде» и попросить «помощи народа, чтобы защитить демократию».

Санду считает, что действующий президент Молдавии Игорь Додон пытается узурпировать власть.

Ранее Додон заявил, что Санду может закрыть молдавским аграриям выход на российский рынок.