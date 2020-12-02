ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Санду грозит уличными протестами, если ее ограничат в полномочиях

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Санду грозит уличными протестами, если ее ограничат в полномочиях
Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего – Игоря Додона, в попытке урезать полномочия президента перед ее вступлением в должность.

Санду пригрозила вывести людей на улицы, если парламент одобрит вывод из подчинения главе республике Службы информации и безопасности. Она заявила о готовности опротестовать «эти злоупотребления в Конституционном суде» и попросить «помощи народа, чтобы защитить демократию».

Санду считает, что действующий президент Молдавии Игорь Додон пытается узурпировать власть.

Ранее Додон заявил, что Санду может закрыть молдавским аграриям выход на российский рынок.

ДВа

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью