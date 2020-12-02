Додон считает, что Санду может закрыть молдавским аграриям выход на российский рынок

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2 декабря 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что скандальные высказывания избранного президента Майи Санду в адрес России могут создать проблемы аграрному сектору страны.

Додон напомнил, что с 1 января 2021 года истекает льготный режим для поставок молдавской продукции на российский рынок, и, как считает нынешний молдавский лидер, переговоры о продлении вести никто не собирается.

Он напомнил, что Россия с начала года продлила льготные поставки молдавской сельхозпродукции без оплаты таможенных пошлин – это позволило молдавские производителям плодоовощной продукции сэкономить на экспорте до 25 млн евро. После последнего визита Додона в Москву, Кремль финансово помог сельскому хозяйству Молдавии.