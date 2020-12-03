Молдавский премьер призвал сограждан не верить на слово новым политическим «идолам»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 декабря 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ион Кику. Фото: сайт правительства РМ.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику обратился к согражданам, которые по призыву новоизбранного президента Майи Санду вышли на протест к зданию парламента.

Председатель кабмина посоветовал им быть более разборчивыми и не «верить на слово» новым политическим «идолам».

Кику напомнил, что эти «идолы» молчали, когда на заседаниях правительства в 2013-2014 годах было решено украсть миллиард или продать аэропорт.

Кику также призвал обоих президентов – Майю Санду и Игоря Додона – проявить максимальную ответственность перед людьми и отказаться от действий, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предупредил Молдавию об «ответном ударе».