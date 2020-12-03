Делегация Украины на переговорах по Донбассу: Россия может в будущем признать независимость ДНР и ЛНР

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3 декабря 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Российская Федерация может в будущем признать независимость ДНР и ЛНР. Такой вариант развития событий допускается в заявлении, с которым выступила украинская делегация на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

Киевская сторона прокомментировала состоявшуюся накануне неформальную встречу в Совбезе ООН, в которой приняли участие представители Донецка и Луганска. Наталья Никонорова, глава МИД ДНР, озвучила на мероприятии идею об организации в республиках Донбасса референдума о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований.

Делегация Украины на мирных переговорах выразила опасение, что Россия, которая, согласно позиции официального Киева, контролирует власти республик, добьется легитимации их руководства на международном уровне. Результатом реализации данного замысла может стать будущее признание Москвой независимости ДНР и ЛНР, говорится в заявлении украинской стороны, процитированном сайтом «Новороссия».

Как сообщалось ранее в четверг, издание «Версия» написало, что в конце января следующего года может начаться военное наступление Киева в Донбассе.