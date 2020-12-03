Портал Avia.pro: Украина может отработать удары по Донбассу с помощью американских дронов

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3 декабря 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, imago stock&people / globallookpress.com

На Украину начали перебрасывать произведенные в Соединенных Штатах беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российских сетевых СМИ.

Как отмечает сайт Avia.pro, согласно официальной информации, распространенной киевской стороной, в ходе предстоящих учений армии Украины американский дрон попробует одолеть систему ПВО страны. Авторы ресурса выдвинули версию о том, что в действительности с помощью аппаратов США украинские военные могут отработать удары по Донбассу.

Ранее сегодня тот же самый портал написал о том, что Россия поставила на Курилы комплексы С-300 вместо С-400, чтобы не дать американцам возможности взломать «Триумфы».