Портал Avia.pro: Украина может отработать удары по Донбассу с помощью американских дронов
3 декабря 2020, 09:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
На Украину начали перебрасывать произведенные в Соединенных Штатах беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российских сетевых СМИ.
Как отмечает сайт Avia.pro, согласно официальной информации, распространенной киевской стороной, в ходе предстоящих учений армии Украины американский дрон попробует одолеть систему ПВО страны. Авторы ресурса выдвинули версию о том, что в действительности с помощью аппаратов США украинские военные могут отработать удары по Донбассу.
Ранее сегодня тот же самый портал написал о том, что Россия поставила на Курилы комплексы С-300 вместо С-400, чтобы не дать американцам возможности взломать «Триумфы».
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