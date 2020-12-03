Издание «Версия»: военное наступление Украины на ДНР и ЛНР может начаться в конце января 2021-го

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3 декабря 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Версия»

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Наступление Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные республики Донбасса может начаться в конце января следующего года. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Как пишет издание «Версия», некоторое время назад депутаты из правящей партии «Слуга народа» провели встречу с украинским министром обороны Андреем Тараном, на которой взяли с него слово, что ВСУ закончат подготовку к наступательной операции до конца декабря. После этого заместители Тарана получили циркуляры, в которых в качестве даты начала наступления значится январь – февраль 2021-го. В процитированной публикации отмечается, что «на словах говорят именно о конце января».

Ранее в четверг ресурс Avia.pro предположил, что киевские военные могут отработать удары по Донбассу с помощью американских беспилотников.