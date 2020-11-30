Политолог Сергей Марков: следующим президентом Украины может стать Виталий Кличко

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30 ноября 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Мэр Киева Виталий Кличко, Evgen Kotenko / globallookpress.com

Следующим президентом Украины может стать Виталий Кличко, который в настоящий момент занимает должность мэра столицы страны. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил российский политолог Сергей Марков.

Специалист отметил, что сценарий, при котором Кличко выдвинется на пост главы государства и победит на выборах, не является фантастическим. Согласно точке зрения, высказанной экспертом, реальное управление Украиной находится в руках «хунты», состоящей, в частности, из офицеров иностранных спецслужб. «Хунта» может заменить действующего президента Владимира Зеленского на Виталия Кличко, если это понадобится, полагает Марков.

Как сообщалось ранее в понедельник, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что на Украине сложилась «суперкритическая» ситуация.