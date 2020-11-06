Виталий Кличко переизбран мэром Киева

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6 ноября 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Кличко, фото: twitter.com/Vitaliy_Klychko

Виталий Кличко победил на выборах, он переизбран мэром Киева. По данным территориальной избирательной комиссии столицы Украины, за Кличко проголосовали 365 161 избирателей, он набрал 50, 52% голосов и победил в первом туре.

6 ноября итоги выборов сообщила глава городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова на брифинге.

Кличко шел на выборы от партии "УДАР". За пост мэра Киева боролись 17 кандидатов, главным соперником Кличко был кандидат от "Голоса" Сергей Притула. Голосование на Украине прошло 25 октября.

В Киевсовет прошли семь партий, в том числе "УДАР", "Европейская солидарность" (лидер - Петр Порошенко), "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Единство", "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко).