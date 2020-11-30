Киевский журналист Гордон: на Украине сложилась «суперкритическая» ситуация, в стране нет денег
30 ноября 2020, 12:58[ «Аргументы Недели» ]
На Украине сложилась «суперкритическая» ситуация. С соответствующим заявлением на видео, размещенном на его YouTube-канале, выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.
Гордон констатировал, что в стране нет денег, «ситуация не просто критическая, а суперкритическая». Как напомнил журналист, ранее в текущем месяце мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что бюджет Киева потеряет в 2020 году из-за коронавирусных ограничений около 5 млрд гривен. Похожая ситуация наблюдается и в других городах и регионах, полагает Дмитрий Гордон.
Ранее появилось сообщение, согласно которому армия Украины может использовать в Донбассе самоходные артиллерийские установки.
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