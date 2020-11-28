Издание «ВПК»: армия Украины может использовать в Донбассе надувные самоходные артиллерийские установки

Украинская армия может использовать в зоне вооруженного конфликта на территории Донбасса надувные самоходные артиллерийские установки. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российских СМИ.
Как пишет издание «ВПК», некоторое время назад на полигоне, расположенном в Николаевской области, был представлен надувной макет САУ 2С3 «Акация». С помощью такого муляжа можно дезинформировать противника о количестве боевой техники в определенном районе, отмечается в процитированной публикации.
Предполагается, что в будущем надувные установки будут использованы в зоне конфликта на востоке Украины.
Ранее в субботу сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, допустил, что киевские военные могут захватить столицу Приднестровья в случае наступления на самопровозглашенные республики Донбасса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.