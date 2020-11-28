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Издание «ВПК»: армия Украины может использовать в Донбассе надувные самоходные артиллерийские установки

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военно-промышленный курьер»

Издание «ВПК»: армия Украины может использовать в Донбассе надувные самоходные артиллерийские установки
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украинская армия может использовать в зоне вооруженного конфликта на территории Донбасса надувные самоходные артиллерийские установки. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российских СМИ.

Как пишет издание «ВПК», некоторое время назад на полигоне, расположенном в Николаевской области, был представлен надувной макет САУ 2С3 «Акация». С помощью такого муляжа можно дезинформировать противника о количестве боевой техники в определенном районе, отмечается в процитированной публикации.

Предполагается, что в будущем надувные установки будут использованы в зоне конфликта на востоке Украины.

Ранее в субботу сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, допустил, что киевские военные могут захватить столицу Приднестровья в случае наступления на самопровозглашенные республики Донбасса.

ДЦ

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