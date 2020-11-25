Киевский журналист Дмитрий Гордон: Украина находится в одном шаге от развала

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25 ноября 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украина в настоящий момент находится в одном шаге от своего развала. С соответствующим заявлением на видео, размещенном на его YouTube-канале, выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Рассуждая о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе, Гордон отметил, что ни один человек на Украине сегодня не способен прекратить данное противостояние.

По словам журналиста, бывшая советская республика является слабой страной, с которой другие разговаривают с позиции силы. От развала Украину отделяет один шаг, констатировал Дмитрий Гордон.

Как сообщалось ранее в среду, российский политик Владимир Жириновский спрогнозировал, что в 2021-м или 2022 году в состав РФ может войти 80% территории Украины.