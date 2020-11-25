WarGonzo: армия Украины готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»
25 ноября 2020, 09:28[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины готовятся атаковать непризнанные ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию». Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении сетевого проекта WarGonzo, киевские элиты, воодушевленные операцией Азербайджана в Нагорном Карабахе, сейчас готовят собственную кампанию по аналогичному сценарию на территории Донбасса.
В процитированном посте сообщается, что ВСУ уже осуществили ряд шагов в данном направлении. В частности, украинская армия сосредотачивает в районе Горловки и Донецка танки и артиллерию.
Отмечается, что, помимо традиционного для себя вооружения, ВСУ собираются использовать в ходе наступления на республики турецкие ударные дроны Bayraktar TB2.
Ранее появилась информация о том, что снайпер ДНР ликвидировал под Донецком украинского военного.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.