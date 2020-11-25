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WarGonzo: армия Украины готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

WarGonzo: армия Украины готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»
Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины готовятся атаковать непризнанные ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию». Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении сетевого проекта WarGonzo, киевские элиты, воодушевленные операцией Азербайджана в Нагорном Карабахе, сейчас готовят собственную кампанию по аналогичному сценарию на территории Донбасса.

В процитированном посте сообщается, что ВСУ уже осуществили ряд шагов в данном направлении. В частности, украинская армия сосредотачивает в районе Горловки и Донецка танки и артиллерию.

Отмечается, что, помимо традиционного для себя вооружения, ВСУ собираются использовать в ходе наступления на республики турецкие ударные дроны Bayraktar TB2.

Ранее появилась информация о том, что снайпер ДНР ликвидировал под Донецком украинского военного.

ДЦ

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