Снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил украинского военного под Донецком
25 ноября 2020, 08:56[ «Аргументы Недели» ]
Снайпер самопровозглашенной ДНР ликвидировал военнослужащего Вооруженных сил Украины под Донецком. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в интернете пресс-центр штаба силовой операции Киева на территории Донбасса.
В пресс-центре проинформировали, что вражеский снайпер подстрелил представителя ВСУ в районе Авдеевки, данный населенный пункт находится недалеко от столицы ДНР. Ранение, которое получил военный, привело к его смерти.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что авторы сетевого проекта WarGonzo высказали точку зрения, согласно которой Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои. В настоящий момент на востоке Украины действует режим перемирия.
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