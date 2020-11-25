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Снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил украинского военного под Донецком

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил украинского военного под Донецком
Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

Снайпер самопровозглашенной ДНР ликвидировал военнослужащего Вооруженных сил Украины под Донецком. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в интернете пресс-центр штаба силовой операции Киева на территории Донбасса.

В пресс-центре проинформировали, что вражеский снайпер подстрелил представителя ВСУ в районе Авдеевки, данный населенный пункт находится недалеко от столицы ДНР. Ранение, которое получил военный, привело к его смерти.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что авторы сетевого проекта WarGonzo высказали точку зрения, согласно которой Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои. В настоящий момент на востоке Украины действует режим перемирия.

ДЦ

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WarGonzo: Донбасс может стать следующим после Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои

Прогноз: после конфликта в Карабахе война в Донбассе вспыхнет с новой силой

Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные боевые действия. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в Telegram-канале проекта WarGonzo.

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