WarGonzo: Донбасс может стать следующим после Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои
24 ноября 2020, 14:31[ «Аргументы Недели» ]
Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные боевые действия. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в Telegram-канале проекта WarGonzo.
В процитированном посте говорится, что на фоне недавнего вооруженного противостояния в Закавказье обострилась обстановка и в зоне конфликта на востоке Украины. Киевские военные, участвующие в силовой операции против непризнанных ДНР и ЛНР, регулярно занимаются оборудованием своих боевых позиций, проводя инженерные работы и взрывая окопные заряды. Данные действия противоречат соглашениям о прекращении огня.
Отмечается, что Донбасс может следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои.
Ранее во вторник сайт Avia.pro написал, что армия Карабаха взяла в окружение военных Украины перед окончанием конфликта в Закавказье.
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