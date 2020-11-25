Жириновский: в 2021-м или 2022 году в состав России может войти 80% территории Украины

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25 ноября 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Владимир Жириновский, депутат Государственной Думы, озвучил сценарий, в случае реализации которого в состав Российской Федерации в 2021-м или 2022 году войдет 80% территории Украины.

Сценарий, обнародованный парламентарием, предполагает нападение киевских военных на Крым и республики Донбасса. Россия, отвечая на данную атаку, уничтожит украинскую армию. Также на территорию соседней страны должны зайти польские и немецкие подразделения.

В итоге Москва договорится с Западом о разделе Украины, предсказал Жириновский. Согласно его прогнозу, пять областей, расположенные в западной части бывшей советской республики, образуют новое государство, которое вступит в Европейский союз и НАТО. Остальные регионы присоединятся к России, процитировал Владимира Жириновского портал «ПолитНавигатор».

Депутат отметил, что оглашенный им сценарий может претвориться в жизнь в 2021-м или 2022 году.

Ранее в среду Telegram-канал WarGonzo написал, что Киев готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию».