ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Жириновский: в 2021-м или 2022 году в состав России может войти 80% территории Украины

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский: в 2021-м или 2022 году в состав России может войти 80% территории Украины
Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Владимир Жириновский, депутат Государственной Думы, озвучил сценарий, в случае реализации которого в состав Российской Федерации в 2021-м или 2022 году войдет 80% территории Украины.

Сценарий, обнародованный парламентарием, предполагает нападение киевских военных на Крым и республики Донбасса. Россия, отвечая на данную атаку, уничтожит украинскую армию. Также на территорию соседней страны должны зайти польские и немецкие подразделения.

В итоге Москва договорится с Западом о разделе Украины, предсказал Жириновский. Согласно его прогнозу, пять областей, расположенные в западной части бывшей советской республики, образуют новое государство, которое вступит в Европейский союз и НАТО. Остальные регионы присоединятся к России, процитировал Владимира Жириновского портал «ПолитНавигатор».

Депутат отметил, что оглашенный им сценарий может претвориться в жизнь в 2021-м или 2022 году.

Ранее в среду Telegram-канал WarGonzo написал, что Киев готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию».

ДЦ

Общество

Сайт Avia.pro: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

Источник: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

Эсминец Соединенных Штатов Donald Cook может прорваться в Керченский пролив. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью