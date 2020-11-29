В Японии запустили ракету со спутником оптической ретрансляции данных

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29 ноября 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ракета, фото: pixabay.com

В воскресенье, 29 ноября, Япония запустила ракету H2A со спутником оптической ретрансляции данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1) с космодрома Танэгасима на юго-западе страны.

В источнике говорится, что ракета H2A должна будет вывести на геосинхронную орбиту спутник JDRS-1, предназначенный для ретрансляции данных в военных и гражданских целях. Известно, что старт ракеты состоялся в 16.25 (10.25 мск).

Отмечается, что, скорее всего, спутник будет обеспечивать ретрансляцию данных между аппаратами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на низкой околоземной орбите и наземными станциями космической связи.

Ранее СМИ опубликовали видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море.

фото: @MHI_LS/Twitter