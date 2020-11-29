В Японии запустили ракету со спутником оптической ретрансляции данных
29 ноября 2020, 13:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В воскресенье, 29 ноября, Япония запустила ракету H2A со спутником оптической ретрансляции данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1) с космодрома Танэгасима на юго-западе страны.
В источнике говорится, что ракета H2A должна будет вывести на геосинхронную орбиту спутник JDRS-1, предназначенный для ретрансляции данных в военных и гражданских целях. Известно, что старт ракеты состоялся в 16.25 (10.25 мск).
Отмечается, что, скорее всего, спутник будет обеспечивать ретрансляцию данных между аппаратами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на низкой околоземной орбите и наземными станциями космической связи.
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