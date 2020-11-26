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Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море
фрегат «Адмирал Горшков», фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море, успешно поразив сложную цель в акватории Баренцева моря.

«По данным объективного контроля гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полёта ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе – ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов"», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прошла в начале октября 2020 года.

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