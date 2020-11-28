Лондон назначил главного по вакцине

28 ноября 2020, 18:24[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Премьер-министр Великобритании осуществил новое назначение. На пост главного ответственного за covid-вакцину, назначен Надхим Захави. Он депутат-консерватор.
Это назначение носит временный характер. Надхим Захави назначен главным по вакцине. В его должностных обязанностях прописано распространение вакцины. Он подчиняется министру здравоохранения.
«Королева была рада назначению депутата парламента Надхима Захави заместителем государственного секретаря в департаменте здравоохранения и социального обеспечения», — сообщила пресс-служба Даунинг-стрит.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.