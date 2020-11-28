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Лондон назначил главного по вакцине

, 18:24 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Лондон назначил главного по вакцине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Премьер-министр Великобритании осуществил новое назначение. На пост главного ответственного за covid-вакцину, назначен Надхим Захави. Он депутат-консерватор.

Это назначение носит временный характер. Надхим Захави назначен главным по вакцине. В его должностных обязанностях прописано распространение вакцины. Он подчиняется министру здравоохранения.

«Королева была рада назначению депутата парламента Надхима Захави заместителем государственного секретаря в департаменте здравоохранения и социального обеспечения», — сообщила пресс-служба Даунинг-стрит.

Лондон трепетно относится к «оксфордской вакцине». Накануне стало известно о покупке крупной партии Таиландом. Кроме того, Рим станет первым получателем британского препарата.

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