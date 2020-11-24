Назван первый получатель оксфордской вакцины

Аргументы Недели → В мире 13+

24 ноября 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Оксфорд на фото pixabay.com

Италия первой получит оксфордскую вакцину. Официальный Рим получит препарат уже в начале года. Но есть один нюанс.

Первые 16 миллионов доз инъекций потенциальной вакцины Оксфорда получит Италия. Поставка назначена на первые месяцы 2021 года. Сделка была согласована на уровне Евросоюза.

«Эта первоначальная поставка позволит иммунизировать 8 миллионов человек, поскольку вакцина потребует первоначального укола, а затем бустера», — заявляют в правительстве Италии.

Накануне разработчики заявили, что эффективность препарата составляет 90 процентов. Но оксфордская вакцина от коронавируса пока еще проходит финальные испытания.