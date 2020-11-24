ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Назван первый получатель оксфордской вакцины

, 18:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Назван первый получатель оксфордской вакцины
Оксфорд на фото pixabay.com

Италия первой получит оксфордскую вакцину. Официальный Рим получит препарат уже в начале года. Но есть один нюанс.

Первые 16 миллионов доз инъекций потенциальной вакцины Оксфорда получит Италия. Поставка назначена на первые месяцы 2021 года. Сделка была согласована на уровне Евросоюза.

«Эта первоначальная поставка позволит иммунизировать 8 миллионов человек, поскольку вакцина потребует первоначального укола, а затем бустера», — заявляют в правительстве Италии.

Накануне разработчики заявили, что эффективность препарата составляет 90 процентов. Но оксфордская вакцина от коронавируса пока еще проходит финальные испытания.

В мире

WarGonzo: Донбасс может стать следующим после Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои

Прогноз: после конфликта в Карабахе война в Донбассе вспыхнет с новой силой

Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные боевые действия. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью