В Британии оценили эффективность оксфордской вакцины

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23 ноября 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Эффективность оксфордской вакцины составляет 90 процентов. Ее анонсировали разработчики препарата.

Разработчики «оксфордской вакцины» рассказали о результатах опытов. Они проверили эффективность препарата. Выяснилось, что он работает на разных возрастных группах, включая пожилых людей.

Согласно последним данным «оксфордская вакцина» может предотвратить заражение 70,4 процентов людей при обычной дозы. При снижении дозы ее эффективность вырастает до 90 процентов.

«Сегодняшнее объявление делает нас еще на один шаг ближе к тому времени, когда мы сможем использовать вакцины, чтобы положить конец разрушениям, вызванным Covid-19», — сообщила Сара Гилберт. Она профессор вакцинологии Оксфорда: «Мы продолжим работу по предоставлению детальной информации регуляторам. Для меня было большой честью участвовать в этих многонациональных усилиях, которые принесут пользу всему миру».

Оксфордский университет работает над своей вакциной совместно с AstraZeneca. Сейчас проходит третья фаза испытаний.

В Великобритании делают особый упор на реакции пожилых людей на вакцину. Там остро отреагировали на появление препарата в других странах. Особо резкую реакцию спровоцировало появление российского препарата. Он был раскритикован.