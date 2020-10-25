Британии покоя не дает российская вакцина

Аргументы Недели → В мире 13+

25 октября 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Первые вакцины, возможно, не будут такими уж великими, потому что они первые. Такое заявление британского врача процитировали лондонские СМИ. Первой вакциной стала российская. Похоже, англичанам она покою не дает.

Британские ученые решили выступить с предупреждением. Они заявляют, что первые вакцины могут быть некачественными. Утверждается, что это создаст проблемы.

«Вакцины, поступающие быстрее всего, являются самыми экспериментальными», — заявил Адам Финн из Бристольского университета: «Вполне возможно, что они не будут такими уж великими и что другие, созданные с использованием более проверенных, но более медленных методов, могут быть лучше».

Британские СМИ добавляют, что появление первых вакцин подорвет работу над другими вакцинами. Утверждается, что из-за этого возникнет путаница.

Первой вакциной стала российская разработка. Уже на подходе появление американского препарата. В контексте всего этого, создается ощущение, что эти странные заявления являются обычной реакцией беспомощности. Великобритании очень хотелось первой заявить о разработке вакцины. Но Оксфорд еще ведет исследовательские работы.