США создадут свою вакцину к концу года

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25 октября 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Американская вакцина появится к концу 2020 года. С таким заявлением сначала выступил Дональд Трамп. Но президент США много чудит с заявлениями про коронавирус. Ему никто уже не верит. Теперь срок появления препарата подтвердил главный эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи.

Подтверждение срока появления американской вакцины прозвучало в эфире BBC. Главный эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи согласился со словами Трампа. Тот анонсировал появление вакцины к концу нынешнего года. В свою очередь Фаучи назвал примерное время появления препарата.

«Мы узнаем, является ли вакцина безопасной и эффективной к концу ноября-началу декабря», — заявил Энтони Фаучи: «Когда вы говорите о вакцинации значительной части населения, скорее всего, это произойдет не раньше второго или третьего квартала года».

Фаучи работает директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Главным экспертом по коронавирусу он стал после того, как Дональд Трамп пригласил его в Белый дом в качестве советника. Однако Фаучи выступил с опровержениями трамповских нелепых заявлений. После этого президент США разорвал с ним отношения. Тогда в Соединенных Штатах заговорили о коронавирусной цензуре.