В США рассекретили подробности коронавирусной цензуры

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13 июля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Ведущий эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи попал под политический пресс Белого дома. Подробности сообщил целый ряд западных медийных площадок.

Чиновники Белого дома обеспокоены заявлениями Энтони Фаучи. Они начали копаться в деятельности эксперта. По роду деятельности Фаучи информирует Дональда Трампа по ситуации с коронавирусом. После нескольких разногласий между комментариями Энтони Фаучи и заявлениями Дональда Трампа, у эксперта начались проблемы.

«Несколько чиновников Белого дома обеспокоены тем, что доктор Фаучи неоднократно ошибался в деталях», — сообщила западная пресса: «Сам Дональд Трамп прямо критиковал Фаучи по телевидению на прошлой неделе. Он говорил, что доктор Фаучи хороший человек, но он совершил много ошибок».

Главной ошибкой Фаучи, кажется, расхождение с заявлениями президента США, возможно, который попросту не понял, что ему говорит эксперт. Но в Белом доме восприняли расхождение позиции американских властей с тем, что говорит Энтони Фаучи, как критику.

В результате эксперту запретили выступать по телевидению. А теперь и вовсе подводят к увольнению. Это очень похоже на цензуру. Теперь стало известно, как она выглядит в Соединенных Штатах.