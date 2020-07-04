В США появилась коронавирусная цензура

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4 июля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: CNN

Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Белый дом не разрешил ключевым спикерам по коронавирусу выступать по телевизору. О запрете сообщил телеканал CNN. Телевизионщики хотели подготовить интервью с ведущим специалистом по пандемии. Однако Вашингтон включил режим цензуры.

Американские телевизионщики хотели пригласить на интервью доктора Энтони Фаучи. Он является ключевым экспертом по коронавирусу на телевидении в США. Медик ранее выступал именно в этом качестве. Однако Белый дом не разрешил Энтони Фаучи дальнейшие выступления.

«Источник в администрации сказал, что высокопоставленные фигуры из целевой группы, включая Фаучи, не смогли получить разрешение Белого дома на интервью американским телевизионным сетям», — сообщил телеканал CNN: «Чиновник предупредил, что это совершенно неправильный подход, поскольку случаи заболевания резко растут по всей территории США».

В Соединенных Штатах ситуация с коронавирусом самая тяжелая. Американские врачи диагностируют в среднем больше 55 тысяч новых случаев заражений каждый день. Из-за кризиса США пошли уже на крайние меры. Они скупили все мировые запасы лекарства от коронавируса на три месяца вперед.

Журналисты объясняют запрет Белого дома тем, что эксперты выступают с крепкой позицией и дают компетентные рекомендации. В отличие от них Дональд Трамп выступает по этой теме сбивчиво и выглядит на фоне специалистов, как полнейший профан.