США скупили все запасы лекарства от коронавируса

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1 июля 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Минздрав США

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress/ Marco Alpozzi

Соединенные Штаты скупили практически все запасы Ремдисивира. Этот препарат хотя и еще проходит испытания, но его уже используют для лечения коронавируса.

Об этой закупке официального Вашингтона сообщил глава минздрава США Алекс Азар. Он сообщил, что американское правительство приобрело больше полумиллиона курсов Ремдисивер.

«Президент обеспечил более 500 000 курсов лечения препаратом ремдисивер для американских больниц», — заявил Алекс Азар: «Этого хватит до сентября. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить спасительную терапию от COVID-19 и обеспечить доступ американцам к нему».

Это заявление уже спровоцировало возмущение в Европе. Заявленная покупка — это 100 процентов не только всех нынешних запасов упомянутого препарата, но и тех, что еще планируется произвести в июле-августе, а также 90 процентов объемов производства в сентябре. Другие страны доступа к этому препарату уже не получат.

Справедливости ради, стоит отметить, что Соединенные Штаты стали лидером планеты по коронавирусу. Накануне там заразились больше 40 тысяч человек. В Европе же пандемия уже стихает. Там даже начали открывать границы.