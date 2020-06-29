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Евросоюз открывает границы для полутора десятка стран

, 20:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: die Welt

Евросоюз открывает границы для полутора десятка стран
Париж на фото: Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Граждане 14 стран в середине недели смогут поехать в Евросоюз. Власти Старого Света снимают часть ограничений, появившихся в связи с коронавирусом. Немецкая газета die Welt перечислила их.

Немецкие аэропорты уже готовятся встречать приезжих. Туда зевезены экспресс-тесты. Прибывающих будут проверять на коронавирус. Со среды Европейский союз отменяет ограничения на въезд для 14 государств.

Первого июля границы Евросоюза будут открыты для граждан Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвай.

Россия и Соединенные Штаты в список не попали. Причиной стало лидерство обеих стран в коронавирусной статистике. Китаю выставлено условие взаимно открыть границы.

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