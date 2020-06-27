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В Германии не исключили вероятность повторного закрытия границ внутри ЕС

, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии не исключили вероятность повторного закрытия границ внутри ЕС
Хайко Маас, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключает повторного закрытия границ внутри Шенгенской зоны в случае вспышки заболевания коронавирусом COVID-19 в каком-нибудь регионе ЕС.

«Не исключено, что вновь придется закрыть границы, если в одном из регионов содружества увеличится рост инфицирования коронавирусной инфекцией», — отметил министр в интервью DPA.

Маас подчеркнул, что решение о закрытии границ будет приниматься коллегиально.

Евросоюз не готов открыть границы для российских туристов с 1 июля .

НС

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