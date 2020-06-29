В США началась новая волна коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

29 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Какой-то жуткий прирост новых случаев заражение фиксируется в последнее время. В короткое время коронавирусом заразились гораздо больше 10 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Похоже в Соединенных Штатах началась новая волна. В субботу американские врачи установили 43 581 новых случае заражения коронавируса. В воскресенье этот показатель составил 40 540. Обычно на выходных число новых диагнозов падает. В США уже несколько недель на выходных этот показатель падал до 20 — 30 тысяч диагнозов.

Сейчас количество заразившихся корнавирусом в мире составляет 10 280 089 человек. Умерли 505 141 человек. Выздоровели 5 580 842 человек.

О том, что количество заразившихся коронавирусом превысит отметку в 10 миллионов на выходных, говорилось ранее.

# Страна Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся Новые случаи заражения ВЕСЬ МИР 10,280,089 505,141 5,580,842 +163,172 1 США 2,637,439 128,443 1,093,612 +40,540 2 Бразилия 1,345,470 57,659 733,848 +29,313 3 Россия 641,156 9,166 403,430 +6,791 4 Индия 550,395 16,506 322,699 +19,620