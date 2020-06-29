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В США началась новая волна коронавируса

, 16:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США началась новая волна коронавируса
фото: pixabay.com

Какой-то жуткий прирост новых случаев заражение фиксируется в последнее время. В короткое время коронавирусом заразились гораздо больше 10 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Похоже в Соединенных Штатах началась новая волна. В субботу американские врачи установили 43 581 новых случае заражения коронавируса. В воскресенье этот показатель составил 40 540. Обычно на выходных число новых диагнозов падает. В США уже несколько недель на выходных этот показатель падал до 20 — 30 тысяч диагнозов.

Сейчас количество заразившихся корнавирусом в мире составляет 10 280 089 человек. Умерли 505 141 человек. Выздоровели 5 580 842 человек.

О том, что количество заразившихся коронавирусом превысит отметку в 10 миллионов на выходных, говорилось ранее.

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Страна

Количество заразившихся

Количество смертей

Количество вылечившихся

Новые случаи заражения

ВЕСЬ МИР

10,280,089

505,141

5,580,842

+163,172

1

США

2,637,439

128,443

1,093,612

+40,540

2

Бразилия

1,345,470

57,659

733,848

+29,313

3

Россия

641,156

9,166

403,430

+6,791

4

Индия

550,395

16,506

322,699

+19,620

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