В США началась новая волна коронавируса

Какой-то жуткий прирост новых случаев заражение фиксируется в последнее время. В короткое время коронавирусом заразились гораздо больше 10 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Похоже в Соединенных Штатах началась новая волна. В субботу американские врачи установили 43 581 новых случае заражения коронавируса. В воскресенье этот показатель составил 40 540. Обычно на выходных число новых диагнозов падает. В США уже несколько недель на выходных этот показатель падал до 20 — 30 тысяч диагнозов.
Сейчас количество заразившихся корнавирусом в мире составляет 10 280 089 человек. Умерли 505 141 человек. Выздоровели 5 580 842 человек.
О том, что количество заразившихся коронавирусом превысит отметку в 10 миллионов на выходных, говорилось ранее.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
Новые случаи заражения
|
ВЕСЬ МИР
|
10,280,089
|
505,141
|
5,580,842
|
+163,172
|
1
|
США
|
2,637,439
|
128,443
|
1,093,612
|
+40,540
|
2
|
Бразилия
|
1,345,470
|
57,659
|
733,848
|
+29,313
|
3
|
Россия
|
641,156
|
9,166
|
403,430
|
+6,791
|
4
|
Индия
|
550,395
|
16,506
|
322,699
|
+19,620