Заразившихся коронавирусом уже почти 10 миллионов

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27 июня 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся COVID-19 приблизилось к отметке в 10 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста коронавирусом заразились 9 935 361 человек. Умерли 497 55, а вылечились 5 383 819 человек.

Среднесуточный показатель новых диагнозов вышел на уровень 170 – 180 тысяч человек. К концу субботу психологическая планка в 10 миллионов заразившихся может быть преодолена.

Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия. Третье и четвертое место делят Россия и Индия.

# Страна Количество заразившихся Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 9,935,361 497,555 5,383,819 1 США 2,553,686 127,649 1,068,768 2 Бразилия 1,280,054 56,109 697,526 3 Россия 627,646 8,969 393,352 4 Индия 511,478 15,731 297,013