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Заразившихся коронавирусом уже почти 10 миллионов

, 15:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Заразившихся коронавирусом уже почти 10 миллионов
фото: pixabay.com

Количество заразившихся COVID-19 приблизилось к отметке в 10 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста коронавирусом заразились 9 935 361 человек. Умерли 497 55, а вылечились 5 383 819 человек.

Среднесуточный показатель новых диагнозов вышел на уровень 170 – 180 тысяч человек. К концу субботу психологическая планка в 10 миллионов заразившихся может быть преодолена.

Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия. Третье и четвертое место делят Россия и Индия.

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Страна

Количество заразившихся

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

9,935,361

497,555

5,383,819

1

США

2,553,686

127,649

1,068,768

2

Бразилия

1,280,054

56,109

697,526

3

Россия

627,646

8,969

393,352

4

Индия

511,478

15,731

297,013
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