Заразившихся коронавирусом уже почти 10 миллионов

Количество заразившихся COVID-19 приблизилось к отметке в 10 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
На момент написания текста коронавирусом заразились 9 935 361 человек. Умерли 497 55, а вылечились 5 383 819 человек.
Среднесуточный показатель новых диагнозов вышел на уровень 170 – 180 тысяч человек. К концу субботу психологическая планка в 10 миллионов заразившихся может быть преодолена.
Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия. Третье и четвертое место делят Россия и Индия.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
9,935,361
|
497,555
|
5,383,819
|
1
|
США
|
2,553,686
|
127,649
|
1,068,768
|
2
|
Бразилия
|
1,280,054
|
56,109
|
697,526
|
3
|
Россия
|
627,646
|
8,969
|
393,352
|
4
|
Индия
|
511,478
|
15,731
|
297,013