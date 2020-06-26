К концу недели от коронавируса умрут больше полумиллиона человек

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26 июня 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество умерших от COVID-19 приближается к 500 тысячам. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста количество умерших составило 492 647 человек. Заразились 9 753 637, вылечились 5 279 798 человек.

В среднем за сутки умирают от коронавируса пять тысяч человек. Это значит в воскресенье коронавирусная статистика трагедий превысит отметку в полмиллиона человек.

Ранее прогнозировалось, что по итогам пятницы количество заразившихся за сутки превысит отметку в 200 тысяч человек.

Очень похоже, что прогноз будет верным. На последний будний день всегда приходится пик суточного прироста диагнозов. Накануне коронавирусом заразились 180 573 человека. И похоже итогом нынешних суток станут те самые «примерно 200 тысяч новых случаев заражений.