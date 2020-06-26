К концу недели от коронавируса умрут больше полумиллиона человек

Количество умерших от COVID-19 приближается к 500 тысячам. Таковы данные ресурса Worldometers.
На момент написания текста количество умерших составило 492 647 человек. Заразились 9 753 637, вылечились 5 279 798 человек.
В среднем за сутки умирают от коронавируса пять тысяч человек. Это значит в воскресенье коронавирусная статистика трагедий превысит отметку в полмиллиона человек.
Ранее прогнозировалось, что по итогам пятницы количество заразившихся за сутки превысит отметку в 200 тысяч человек.
Очень похоже, что прогноз будет верным. На последний будний день всегда приходится пик суточного прироста диагнозов. Накануне коронавирусом заразились 180 573 человека. И похоже итогом нынешних суток станут те самые «примерно 200 тысяч новых случаев заражений.
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