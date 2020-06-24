В эту пятницу коронавирусом могут заразиться около 200 тысяч человек

К концу рабочей недели количество заразившихся коронавирусом за один день может достигнуть отметки в 200 тысяч человек. Статистика опять начала расти. Таковы данные ресурса Worldometers.
Рост количества заразившихся всегда приходится на конец недели. Как правило пик приходится на пятницу. В прошлый раз за сутки врачи установили больше 182 тысяч новых диагнозов.
Перелом недельного графика, как правило, происходит в среду. В понедельник — вторник происходит снижение и закрепление кривой на промежуточном дне.
Рост количества новых диагнозов начинается со среды. В пятницу, как уже говорилось, на которую приходится пик выявления новых случаев коронавируса, врачи по всей планете устанавливают на 10 — 20 тысяч новых диагнозов больше, чем в среду.
На нынешней неделе, рост начался уже со вторника. Накануне было выявлено 162 994 новых случаев заражения коронавирусом.
Наибольший прирост получился у Бразилии и Соединеных Штатов. Эти две страны делят первое и второе место в коронавирусной статистике. Индия находится на четвертом месте по общему количеству заразившихся. Но по суточному приросту, она на третьем месте.
В России эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Теперь количество новых диагнозов снизилось в среднем до 7 тысяч. Раньше этот показатель был на уроне 10 тысяч.
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
Количество заразившихся
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
МИР
|
+162,994
|
9,384,993
|
480,435
|
5,072,596
|
1
|
США
|
+36,015
|
2,424,493
|
123,476
|
1,020,412
|
2
|
Бразилия
|
+40,131
|
1,152,066
|
52,788
|
613,345
|
3
|
Россия
|
+7,425
|
606,881
|
8,513
|
368,822
|
4
|
Индия
|
+15,665
|
457,656
|
14,505
|
259,143