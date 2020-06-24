В эту пятницу коронавирусом могут заразиться около 200 тысяч человек

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

К концу рабочей недели количество заразившихся коронавирусом за один день может достигнуть отметки в 200 тысяч человек. Статистика опять начала расти. Таковы данные ресурса Worldometers.

Рост количества заразившихся всегда приходится на конец недели. Как правило пик приходится на пятницу. В прошлый раз за сутки врачи установили больше 182 тысяч новых диагнозов.

Перелом недельного графика, как правило, происходит в среду. В понедельник — вторник происходит снижение и закрепление кривой на промежуточном дне.

Рост количества новых диагнозов начинается со среды. В пятницу, как уже говорилось, на которую приходится пик выявления новых случаев коронавируса, врачи по всей планете устанавливают на 10 — 20 тысяч новых диагнозов больше, чем в среду.

На нынешней неделе, рост начался уже со вторника. Накануне было выявлено 162 994 новых случаев заражения коронавирусом.

Наибольший прирост получился у Бразилии и Соединеных Штатов. Эти две страны делят первое и второе место в коронавирусной статистике. Индия находится на четвертом месте по общему количеству заразившихся. Но по суточному приросту, она на третьем месте.

В России эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Теперь количество новых диагнозов снизилось в среднем до 7 тысяч. Раньше этот показатель был на уроне 10 тысяч.

# Страна Новые диагнозы Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся МИР +162,994 9,384,993 480,435 5,072,596 1 США +36,015 2,424,493 123,476 1,020,412 2 Бразилия +40,131 1,152,066 52,788 613,345 3 Россия +7,425 606,881 8,513 368,822 4 Индия +15,665 457,656 14,505 259,143