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В эту пятницу коронавирусом могут заразиться около 200 тысяч человек

, 15:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В эту пятницу коронавирусом могут заразиться около 200 тысяч человек
фото: pixabay.com

К концу рабочей недели количество заразившихся коронавирусом за один день может достигнуть отметки в 200 тысяч человек. Статистика опять начала расти. Таковы данные ресурса Worldometers.

Рост количества заразившихся всегда приходится на конец недели. Как правило пик приходится на пятницу. В прошлый раз за сутки врачи установили больше 182 тысяч новых диагнозов.

Перелом недельного графика, как правило, происходит в среду. В понедельник — вторник происходит снижение и закрепление кривой на промежуточном дне.

Рост количества новых диагнозов начинается со среды. В пятницу, как уже говорилось, на которую приходится пик выявления новых случаев коронавируса, врачи по всей планете устанавливают на 10 — 20 тысяч новых диагнозов больше, чем в среду.

На нынешней неделе, рост начался уже со вторника. Накануне было выявлено 162 994 новых случаев заражения коронавирусом.

Наибольший прирост получился у Бразилии и Соединеных Штатов. Эти две страны делят первое и второе место в коронавирусной статистике. Индия находится на четвертом месте по общему количеству заразившихся. Но по суточному приросту, она на третьем месте.

В России эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Теперь количество новых диагнозов снизилось в среднем до 7 тысяч. Раньше этот показатель был на уроне 10 тысяч.

#

Страна

Новые диагнозы

Количество заразившихся

Количество смертей

Количество вылечившихся

МИР

+162,994

9,384,993

480,435

5,072,596

1

США

+36,015

2,424,493

123,476

1,020,412

2

Бразилия

+40,131

1,152,066

52,788

613,345

3

Россия

+7,425

606,881

8,513

368,822

4

Индия

+15,665

457,656

14,505

259,143

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