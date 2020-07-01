Коронавирусом уже заражаются больше миллиона человек в неделю

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1 июля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Темпы заражения коронавирусом уже превышают миллион человек в неделю. Таковы данные ресурса Worldometers.

Количество заразившихся коронавирусом увеличивается в среднем на 160 тысяч человек за сутки. При таких темпах за неделю прирост составляет больше 1,1 миллиона человек.

Сейчас короанвирусом заражены 10 630 286 человек, умерли 514 979, а вылечились 5 833 700 человек.

Лидиром коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Россия, на четвертом Индия.

Центр пандемии переместился в страны Северной и Южной Америк. В Европе коронавирус отступил. Там уже открыли границы. Въезд разрешен гражданам полутора десятка стран. Россию хотели включить в этот перечень. Однако пока этого не произошло.