Начался всплеск коронавируса

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4 июля 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Теперь уже миллион человек за пять дней. Темпы коронавируса уже достигли этого уровня. Таковы данные ресурса Worldometers.

Соединенные Штаты побили уже все рекорды, включая собственные. Позавчера там заразились коронавирусом больше 57 тысяч человек. Накануне этот показатель составил 54 904 новых случаев заражений. Американские медики уже зафиксировали 2 890 588 заразившихся.

Уже два дня в мире заражается больше 200 тысяч человек за одни сутки. Месяц назад этот показатель в среднем не превышал 100 тысяч.

За последние дни в коронавирусной статистике произошли существенные изменения. Великобритания со стабильно пятого места опустилась на восьмое. Ее место заняла Испания.

Россия занимает третью строчку. Но у нас пандемия снизила темпы. Если раньше за сутки в среднем заражались около 8 тысяч человек, то теперь этот показатель снизился до 6 тысяч новых диагнозов.

В Индии ситуация усугубляется. Там прирост новых случаев заражение уже превысил показатель в 22 тысячи. Сейчас в этой стране насчитывается больше 650 тысяч заразившихся. Возможно уже на следующей неделе, Россия окажется на 4 месте, а Индия займет третью строчку коронавирусной статистики.

# Страна Новые диагнозы Количество заразившихся Количество умерших Количество вылечившихся Мирd +209,028 11,210,770 529,492 6,356,892 1 США +54,904 2,890,588 132,101 1,235,488 2 Бразилия +41,988 1,543,341 63,254 978,615 3 Россия +6,718 674,515 10,027 446,879 4 Индия +22,721 650,431 18,669 394,411 5 Испания +442 297,625 28,385 Нет данных